العثور على جهاز متطور للحرب الإلكترونية لدى المسلحين في سوريا

عثر الجيش السوري على جهاز متطور مخصص للحرب الإلكترونية من صنع أوروبي، كان بحوزة مسلحين بعد تصفيتهم في منطقة التنف بمحافظة حمص.

وأوضح المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان اليوم الجمعة، أن الجيش السوري تمكن من القضاء على 5 مسلحين وتدمير سيارتين بعد رصد 3 سيارات رباعية الدفع في منطقة التنف.

وأضاف مركز المصالحة أن الجيش السوري عثر على جهاز إلكتروني متطور من صنع أوروبي، دون أن يذكر الدولة المنتجة، موضحا أن الجهاز مخصص للحرب الإلكترونية.

كذلك اتهم البيان الولايات المتحدة الأمريكية بالإشراف على تشكيل وتدريب معارضة سورية بهدف إفشال العملية السياسية والجهود الرامية لحل الأزمة السورية.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي