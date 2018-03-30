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الولايات المتحدة تختبر سلاح "الميكروويف" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

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اختبرت شركة "Raytheon" الأمريكية المصنعة للأسلحة في ميدان "أوكلاهوما" التدريبي مدفع موجات الميكروويف HPM والليزر HEL.

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واستعرضت الشركة إمكانات هاذين النظامين اللذين دمرا 45 طائرة من دون طيار و6 ألغام برية.

وقالت صحيفة "Popular Mechanics" نقلا عن مصدر لها في شركة "Raytheon" إن مدفع الميكروويف يدمر طائرتين أو 3 من دون طيار في وقت واحد خلافا لمدفع الليزر المذكور.

ويعتزم المهندسون تطوير المدفعين في المستقبل لتمكينهما من تدمير قذائف العدو في الجو.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف

 

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