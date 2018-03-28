شاهد "شياطين البحر" لأول مرة

نشر بيولوجيون أمريكيون تسجيل فيديو لنوع نادر من أسماك المحيط التي تشع بخيوط لامعة.

وصور علماء الأحياء هذا الفيديو بالقرب من سواحل جزر أزور على عمق 800 متر تحت سطح البحر.

ويظهر الفيديو لقطات لسمكة كبيرة أنثى من فصيلة شعاعيات الزعانف، ومن رتبة أسماك أبو الشص بالتحديد، ويلتصق بالأنثى ذكر صغير في عملية تزاوج نادرة تلتقطها الكاميرا لأول مرة.

ويحاول العلماء دراسة هذا النوع من الأسماك النادرة، لأنها المرة الأولى التي يتمكنون من إيجادها داخل المحيط وتصويرها.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو