وزارة الدفاع الروسية بصدد إقرار معايير الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس قسم البحوث المعلوماتية في المؤسسة الروسية للبحوث الواعدة، سيرغي غاربوك، أن اقتراحات مؤسسته ستقدم لوزارة الدفاع الروسية لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي.

وقال غاربوك، في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نقوم حاليا بمناقشة اقتراحاتنا مع المسؤولين في إدارة العلم والتكنولوجيا بوزارة الدفاع وغيرهم من المختصين في هذا المجال".

ويرى غاربوك أن المهام الدفاعية الخاصة بالذكاء الاصطناعي تنقسم إلى 4 مجموعات وهي: التعرف على الصور وفك شفرتها، معالجة الكلام، التحكم في الروبوتات المسيرة، الدعم المعلوماتي للأسلحة والآليات الحربية.

وأشار الخبير إلى أن اللجنة التقنية الخاصة بمقاييس الذكاء الاصطناعي قد تم تشكيلها في إطار منظمة المقاييس الدولية. ويتوقع أن يعقد في 18-20 أبريل المقبل في الصين، الاجتماع الأول للجنة التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي تضم ممثلين عن 20 بلدا.

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يذكر أن مؤسسة البحوث الواعدة تم استحداثها عام 2012، بغية المساهمة في البحوث والتصاميم التي تجري في مصلحة دفاع روسيا وأمنها، وذلك وفقا لـ 3 اتجاهات وهي: الكيميائي والحيوي والطبي، الاتجاه الفيزيائي التقني والاتجاه المعلوماتي. وشهدت المؤسسة عام 2015 إنشاء مركز تطوير تكنولوجيا الروبوتات.

وتعمل المؤسسة في الوقت الراهن على تحقيق 50 مشروعا واعدا، حيث تم إنشاء ما يزيد عن 50 مختبرا في الجامعات والشركات الروسية الرائدة.

المصدر" سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف