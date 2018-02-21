الذكاء الاصطناعي يهدد العالم أجمع!

حذر خبراء من خطر الذكاء الاصطناعي على العالم أجمع، وأشاروا إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على سلامة البشر.

ويرسم تقرير جديد أعده 26 من كبار الخبراء في العالم، صورة مرعبة للعالم في السنوات الـ 10 المقبلة. كما يحث على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على أمن العالم.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مختلف الأشخاص، بمن فيهم المجرمون والإرهابيون. وفي حال لم يتكاتف الباحثون وواضعو السياسات معا لدرء هذا التهديد، فقد يتسرب الذكاء الاصطناعي إلى أهم أجزاء حياتنا.

ويقول التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي: التنبؤ والوقاية وتخفيف التداعيات"، يمكن أن تأتي الهجمات بأشكال يصعب تصورها، مثل تقنيات إنشاء الفيديوهات، التي يمكن أن تسمح للناس بتسجيل مقاطع فيديو يمكن تصديقها تماما، ولكنها مزيفة.

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وشارك في التقرير خبراء من عدة مؤسسات رائدة في العالم ومنظمات أبحاث الذكاء الاصطناعي، الذين يدعون أنها المرة الأولى التي تجرى فيها دراسة عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم ويتضمن التقرير مداخلات من ممثلي OpenAI، مجموعة البحث، التي أسسها الملياردير إيلون موسك، بالتعاون مع معهد المستقبل الإنساني في جامعة أكسفورد، ومركز جامعة كامبريدج لدراسة المخاطر الموجودة.

وبهذا الصدد، قال الباحث في معهد المستقبل الإنساني بجامعة أكسفورد مايلز برونديج : "سيغير الذكاء الاصطناعي المشهد المعرض للخطر بالنسبة للمواطنين والمنظمات والدول. وغالبا ما تتفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأداء البشري. ومن الضروري النظر في الآثار المترتبة على القرصنة الخارقة والمراقبة والإقناع".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا