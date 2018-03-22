روسيا تعيد إحياء أسطول غواصاتها في البحر الأسود

أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي اللواء البحري، ألكسندر فيتكو، أن أسطوله تسلم منذ عام 2015، العديد من القطع البحرية الحربية.

وأكد فيتكو في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية، أن الأسطول تسلم فرقاطتين جديدتين، 6 غواصات كهربائية غير نووية مزودة بالصواريخ المجنحة، 10 زوارق لمكافحة الضفادع البشرية وللدوريات.

Sputnik Ria

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وأضاف (فيتكو) قائلا إن "أسطوله تسلم أيضا قاطرتين ومنصتين للغواصين ورافعة عائمة. وباشرت كل تلك المعدات البحرية بأداء المهام الموكلة إليها في البحرين الأسود والمتوسط".

وقال اللواء إن العام الماضي شهد تشكيل لواء الغواصات المرابط في ميناء نوفوروسيسك الروسي، على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود.

وتابع فيتكو حديثه قائلا: "يمكننا القول إن الحديث يدور حول إعادة إحياء أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف