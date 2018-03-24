الجيش الروسي يتزود بـ 20 "زلاجة" هاون مطورة

تسلمت المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي 20 نموذجا مطورا لمدفع هاون من طراز "الزلاجة".

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن مدفع هاون "الزلاجة" المطور يمكن أن يطلق النيران باستخدام أي ألغام روسية أو أجنبية من عيار 120 ملم. ويتميز المدفع بقاعدة جديدة فيها وصلة دوارة تسمح بتغيير اتجاه النيران دون تدوير قاعدة المدفع الثقيلة.

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وأضاف الناطق أن المدفع ينقل بواسطة عربات "أورال" رباعية الدفع من طراز "موتوفوز" التي تم تزويدها بمحرك ديزل قوي ورافعة كهربائية.

يذكر أن مدفع هاون "الزلاجة" يخصص لتدمير قوات المشاة والوسائل النارية المعادية، فضلا عن استهداف المنشآت الدفاعية الميدانية. وتبلغ سرعة رمي المدفع 10 طلقات في الدقيقة ومدى إطلاق النار 7100 متر.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف