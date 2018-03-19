إدلاء 99.2 % من العسكريين والمدنيين الروس في سوريا بأصواتهم

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن نسبة الإقبال على التصويت بين العسكريين وأفراد أسرهم، والموظفين المدنيين الروس في سوريا، بلغت نحو 99.2 %.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نتائج فرز أصوات 2954 عسكريا من العاملين في سوريا، أظهرت تصويت 100 في المئة منهم لفلاديمير بوتين، دون الإشارة إلى إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها مجمل عسكرييها، لضرورات أمنية.

وأشارت إلى أن قائد عمليات القوات الروسية في سوريا، الفريق أول ألكسندر جورافليوف، أدلى بصوته في السفارة الروسية في دمشق.

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ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بين العسكريين وأفراد أسرهم، والموظفين المدنيين الروس في سوريا، بلغت نحو 99.2 %.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية مساء الأحد، وحسب النتائج الأولية فوز الرئيس فلاديمير بوتين وحصوله على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

المصدر: الدفاع الروسية + وكلات

أحمد باديان