شبه جزيرة القرم تمنح بوتين مليون صوت!

أفادت لجنة الانتخابات الروسية بأن بوتين حصل على 92.14 % من أصوات الناخبين في جمهورية القرم، أي ما يعادل 981 ألفا حسب النتائج الأولية فيما يصل إجمالي سكان القرم إلى 1.9 مليون نسمة.

وأشارت اللجنة إلى أن فرز الأصوات في شبه جزيرة القرم شارف على الانتهاء، وأنها ستعلن عن الحصيلة النهائية للأصوات في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

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وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية مساء أمس الأحد حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

وأكد نيقولاي بولاييف نائب رئيس اللجنة، أن أكثر من 55 مليونا من الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية، مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص.

وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ11.80%، فيما جاء زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا بـ5.66% من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67%، وتجاوز غريغوري يافلينسكي منافسها الأقرب، والمرشح عن حزب "يابولكو" الليبرالي عتبة 1%، حاصلا على تأييد 1.04% من الناخبين، في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن "حزب النمو" عند المركز السادس بـ0.76%، يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، الذي حصل على 0.68%.

أما أدنى نسبة في تأييد الناخبين الروس، فكانت لسيرغي بابورين، المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" الذي حصل على أصوات 0.65% فقط ممن صوتوا في انتخابات 2018.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان