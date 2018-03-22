ضفدع يعيش من دون رأس!

عثرت فتاة أمريكية في إحدى غابات ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة على ضفدع حي من دون رأس.

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وأورد موقع غلوبال نيوز أن الضفدع من دون عيون وأنف ولسان، لكنه على قيد الحياة، إذ يتحرك ويتنفس.

وتفترض جيل فليمينغ، الطالبة الجامعية التي عثرت على الضفدع، أنه قد يكون ضحية لهجوم الجرذان أو يرقات طفيلية أفقدته أجزاء كبيرة من رأسه، مشيرة إلى أن الجرح الموجود في أعلى جسد الضفدع قد التأم.

وأضافت فيليمينغ قائلة: "يبدو أن الضفدع يستخدم الثقب الصغير الموجود في الجزء المتبقي من الرأس بديلا عن الفم".

وقدّمت الفتاة الضفدع الفريد لعلماء الحيوان، لعلهم يكتشفون سر بقائه على قيد الحياة رغم فقدان أجزاء حيوية من رأسه.

المصدر: فيستي.رو

كامل توما