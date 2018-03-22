علماء روس يخترعون جهازا يتحكم في رغبات الإنسان

اخترع الخبراء في شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية جهازا يسجل حقولا مغناطيسية حيوية ضعيفة جدا، تساعد في كشف مركز الرغبات في دماغ الكائنات الحية.

وأوضح مخترعو الجهاز في حديثهم لوكالة "نوفوستي" الروسية أن عمل الجهاز يقوم على مبدأ التوصيل الفائق المستخدم لقياس الحقول المغناطيسية الضعيفة، ما يمكّن العلماء من اكتشاف مركز الرغبات وحتى التحكم فيها.

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ويتم اكتشاف الحقول المغناطيسية الضعيفة الناشئة في دماغ الإنسان بواسطة جهاز يسمى بالجهاز المغناطيسي لتصوير الدماغ بالأشعة.

ومن المعروف أن شدة الحقل المغناطيسي الحيوي الذي يرسله الدماغ أضعف بمقدار ملايين مرة من قوة الحقل المغناطيسي للأرض. لذلك لا يمكن تسجيله إلا باستخدام أجهزة قياس خاصة تستخدم فيها موصلات الكهرباء الحساسة.

وفي نتيجة استخدام التصوير المغناطيسي للدماغ، يتلقى العلماء معطيات عن العمليات الجارية فيه. وبعد معالجة تلك البيانات يحاول العلماء تحديد مناطق في قشرة الدماغ تتحمل المسؤولية عن إرسال إشارات مغناطيسية ضعيفة جدا، بما فيها تلك المعلومات التي ترسلها مراكز الرغبات.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف