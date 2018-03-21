الجيش الروسي يتسلح بـ "قاتل الدبابات" الجديد

من المقرر أن يبدأ الجيش الروسي بالتزود عما قريب بعربات دعم الدبابات من طراز "ترميناتور-2".

وصرح مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن "ترميناتور-2" صممت عام 2006. وكانت وزارة الدفاع قد وقعت اتفاقية شرائها لتزويد الجيش الروسي بها بعد 11 عاما، على هامش منتدى "الجيش-2017".

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وخضعت عربات "ترميناتور" للاختبار القتالي في المعارك مع الإرهابيين في سوريا. وقال المصدر للوكالة إن هذا الاختبار شكل أساس توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية.

فيما لم تعلق شركة "أورال فاغون زافود" المصنعة للعربة على هذا الخبر.

يذكر أن عربة دعم الدبابات "ترميناتور-2" (قاتل الدبابات) تزود بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم، ومنصتين لإطلاق صواريخ "أتاكا-2" الفوق صوتية المضادة للدبابات وقاذفي قنابل أوتوماتيكييْن من طراز "آ غي 17-دي" ورشاش ثقيل عيار 7.62 ملم.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف