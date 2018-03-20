رحالة روسي ينوي الغوص إلى أعمق بقعة على الأرض!

أعلن الرحالة والبروفيسور الروسي، فيودور كونيوخوف، عزمه الغوص إلى "خندق ماريانا" غرب المحيط الهادئ، والذي يعتبر أعمق نقطة على سطح الأرض.

وحول الموضوع قال سيرغي سيرغييف رئيس رابطة المستكشفين الروس: "منذ 4 سنوات، صرح كونوخوف بأنه يحلم بالغوص إلى قاع خندق ماريانا وقضاء يومين أو أكثر تحت الماء لاستكشاف هذا المكان الغامض، وقريبا سيتمكن من تحقيق هذا الحلم، فالمهندسون الروس يعملون على تصميم غواصة صغيرة مخصصة لهذا الهدف".

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وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من الهيئات والمؤسسات العلمية حول العالم منذ سنوات لاسكتشاف هذه النقطة الغامضة من الأرض. وتمكنت العام الفائت غواصة "jiaolong" الصينية من الوصول إلى عمق 7811 مترا في تلك المنطقة.

ويعتبر خندق ماريانا أعمق نقطة على سطح الكرة الأرضية، ويقع غرب المحيط الهادئ إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية، ويبلغ طوله حوالي 2550 كلم، وعرضه 69 كلم، أما أعمق نقطة فيه فتنخفض 11.03 كلم تحت سطح البحر.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر