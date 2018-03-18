العثور على سمكة سامّة لكنها لذيذة!

اكتشف علماء من روسيا واليابان، يتبعون كلية البيولوجيا في جامعة تومسك الحكومية الروسية، نوعا جديدا من أسماك الفوغو السّامة.

وعثر العلماء في مياه سخالين على نوع جديد من أسماك الفوغو (أسماك سامّة تعتبر من أشهر وأندر الأطعمة البحرية في اليابان)، وأطلقوا عليه اسم "سمكة الكلب المنقوشة"، وأكد هذا الاكتشاف الجديد مشرف المتحف الوطني للطبيعة والعلوم في طوكيو.

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وتتميز هذه الأسماك بألوانها المشرقة، التي تغطي أجسامها البنية بقع كثيرة فاتحة وبيضاء اللون، بحسب المقالة العلمية المشتركة التي تم نشرها في المجلات العلمية المختصة.

ويستخدم مصطلح "سمكة فوغو" في اليابان للدلالة على مجموعة من أنواع الأسماك الينفوخية، التي تتميز بوجود مواد سامة قاتلة في كبدها وبعض أعضائها الداخلية، لكنها تعتبر من أثمن الأطعمة في اليابان، لمعرفة الطبّاخين المهرة هناك كيفية طهيها وتجنب سمها القاتل.

المصدر: تاس

خالد ظليطو