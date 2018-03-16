لماذا تنعق الغربان؟

اكتشف علماء البيولوجيا في أستراليا أن الأصوات التي تطلقها الغربان لا تعبر فقط عن الخطر أو العثور على طعام، أوغيرها من إشارات التواصل العادية بين هذه الطيور.

واختار الخبراء خلال الدراسة مجموعة من غربان المتنزهات الأسترالية، وسجّلوا أكثر من 400 صوت نعيق مختلف لا تدل على تواصل يومي بين هذه الطيور مع بعضها فحسب، بل تستخدم الغربان مجموعة صوتية خاصة للعثور على شركاء لها (أزواج) في الحياة.

dpa-© Hinrich Bäsemann

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كما شرح العلماء في مقال، نشر في مجلة " Frontiers in Biology "، ارتباط الإشارات الصوتية للغربان بمعلومات تعكس خصائصها الجنسية والعمرية، بحسب مستوى النبرة ونوعية الصوت (أكثر أو أقل حدة وخشونة). ويؤكد العلماء أيضا على أن نوعية صوت الطيور تدل على الاختلافات الواضحة بين أفرادها، لدرجة تصل إلى أدق التفاصيل التي تميز حتى بين البالغين منها (مثل البشر).

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو