تقنيات صينية جديدة لطائرات الشبح

ذكر موقع Sina أن الصين تعمل على تطوير مواد فريدة من نوعها مخصصة لبناء الطائرات والمقاتلات الشبحية.

ووفقا للموقع فإن "هذه المواد أخف بكثير من المواد المستعملة في بناء طائرات الجيل الخامس الموجودة حاليا، والألياف الخاصة المصنوعة منها ستجعل الطائرات أمتن بمقدار 10 إلى 20 مرة مما هي عليه الآن".

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وتحوي تلك المواد طبقات رقيقة جدا من الغرافين الذي يتداخل مع مواد أخرى لتشكيل نسيج قادر على امتصاص الإشعاعات والموجات الرادارية، الأمر الذي يجعلها مناسبة لبناء الطائرات والمقاتلات الشبحية.

ومن المفترض أن تستخدم الصين تلك المواد في تطوير عدد من مقالات الجيل الخامس "J-20" المعدلة، وبعض أنواع الدرونات القتالية الحديثة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر