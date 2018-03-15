روسيا تحدّث مقاتلات "سو-25" الهجومية

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير وتعديل مقاتلات "سو-25" الهجومية الشهيرة.

ووفقا لوكالة إنترفاكس فإن "الخبراء في روسيا يعملون على تطوير دفعة من 22 طائرة من مقاتلات (سو-SM3 25) الهجومية لتسليمها لسلاح الجو الروسي، وتخضع هذه الطائرات حاليا للاختبارات النهائية قبل تسليمها".

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ويشير الخبراء إلى أن جميع طائرات "سو-25" المعدلة ستحوي أحدث المعدات الإلكترونية والرادارات الموجودة في أفضل المقاتلات الهجومية، فضلا عن أنها ستزود بأجهزة توجيه جديدة تمكنها من استخدام القنابل والصواريخ الموجهة عالية الدقة التي يمكنها تدمير مواقع العدو، دون أن تدخل الطائرة في مجال دفاعاته الجوية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر