صاروخ روسي مجنح قادر على التحليق لأيام!

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، عجز أي درع صاروخية عن اعتراض الصاروخ المجنح الروسي الواعد العامل بالمحرك النووي.

وأوضح بوريسوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية أن الصاروخ قادر على البقاء في الجو لأيام، مشيرا إلى أن الاختبارات أكدت قدرة المحرك النووي الذي يعمل به الصاروخ على بلوغ قوة الدفع المحددة له. كما أضاف أن إطلاق الصاروخ يجري باستخدام محرك بارود كلاسيكي، ثم يتم تشغيل المحرك النووي خلال فترة وجيزة من الزمن.

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وقال نائب وزير الدفاع إن الصاروخ يتفرد بقدرته على التحليق بسرعة أصغر مقارنة بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي. لكنه يطير بالمسار المحدد له بمحاذاة تضاريس الأرض على ارتفاع منخفض، ما يمنع أي درع صاروخية من اكتشافه.

يذكر أن الصاروخ الروسي الواعد المزود بالمحرك النووي تم الكشف عنه لأول مرة، يوم 1 مارس/ آذار الجاري، حين ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه الموجه إلى الجمعية الفدرالية الروسية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف