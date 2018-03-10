ضفادع بشرية روس يختبرون جهازا جديدا للاتصال تحت الماء

اختبر ضفادع بشرية تابعة للحرس الوطني الروسي أثناء تدريبات جرت في مدينة شولكوفو بضواحي موسكو وسائل مستقبلية واعدة للاتصال تحت الماء.

صرح بذلك رئيس حراسة المنشآت الحكومية العميد البحري أندريه شاتايوف في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء 7 مارس.

وقال "إن اتصالا تكتيكيا اخترع لوحدات الضفادع البشرية ويجري حاليا اختباره تحت الماء. وأسفر الاختبار عن نتائج جيدة".

وحسب العميد البحري فإن جهاز الاتصال الجديد مخصص لإقامة الاتصال بين مجموعات الضفادع البشرية العاملة على عمق صغير. وأضاف قائلا: "هناك ميكروفون حلق يوضع في فم الغواص لينقل اهتزازات حباله الصوتية تحت الماء".

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وأوضح قائلا "علينا أن نستوضح جيدا أن الغواص يجب أن تتوفر لديه معلومات عن أعماله اللاحقة وذلك قبل أن يخرج من الماء. أما قائد المجموعة فعليه أن يقود عمليات المجموعة".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف