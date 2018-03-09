الولايات المتحدة تختبر سلاحا جديدا في البحر الأسود

اختبرت مدمرة " USS Carney " التابعة للبحرية الأمريكية والتي غادرت في مطلع مارس الجاري منطقة البحر الأسود، اختبرت نظامًا جديدا للحرب الإلكترونية.

ولفتت صحيفة " The Drive " إلى صورة فوتوغرافية للمدمرة المارة بمضيق البسفور أظهرت أجهزة " AN/SLQ-32(V)6 " المتواجدة على متنها. وقالت إن تلك الأجهزة تم تحديثها في إطار برنامج" SEWIP ".

فيما أشار الموقع الإلكتروني الخاص بالبحرية الأمريكية إلى تحديث النظام المخصص لاكتشاف الهجوم الصاروخي والتحدي له، طال مكونات الرادار ومستقبل الإشارة.

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وقالت الصحيفة إن استخدام أجهزة " AN/SLQ-32(V)6 " المطورة في البحر الأسود مكن الخبراء العسكريين الأمريكيين من اختبار منظومتهم في منطقة تسود فيها وسائل الحرب الإلكترونية الروسية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف