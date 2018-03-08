بورش تطلق درونا لنقل الركاب

تعمل عملاق صناعة السيارات الألمانية بورش على مشروع جديد لتطوير درون ذاتي القيادة مخصص لنقل الركاب.

وفي تصريح للصحافة حول الموضوع قال ديتليف فون بلاتن مدير المبيعات في بورش إن شركته تعمل على مشروع جديد لتطوير سيارة ركاب طائرة على شكل درون، والشيء المميز في هذه المركبة أنها ذاتية القيادة، ولكن من يستقلها يمكنه أن يتولى مهمة قيادتها بنفسه، ولن يحتاج إلى رخص قيادة خاصة.

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وأضاف بلاتن "تطوير هذا النوع من المركبات يعتبر أمرا بالغ الأهمية، فلو افترضنا أن رحلتي بالسيارة من زوفنهاوسن حيث معمل بورش إلى مطار شتوتغارت تستغرق نصف ساعة في أفضل الأحوال، فالرحلة في مركبة طائرة صغيرة ستستغرق نحو 3 دقائق ونصف الدقيقة فقط.

يأتي إعلان بورش عن تطوير هذه المركبة في الوقت الذي بدأت فيه بعض الشركات فعلا بإطلاق مثيلات لها، فمنذ مدة استعرضت إيرباص الأمريكية اختبارات الطيران التي أجرتها على التاكسي الطائر الذ طورته.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر