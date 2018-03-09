"كلاشينكوف" تختبر روبوتات عسكرية جديدة

نشرت شركة "كلاشينكوف" مقطع فيديو أظهر اختبار الروبوتيْن القتالييْن من طراز "سوراتنيك" و"ناخليبنيك" الذي جرى في أحد الميادين التدريبية بضواحي موسكو في ظروف البرد القارس.

يذكر أن روبوت "سوراتنيك" عبارة عن عربة قتالية مجنزرة مسيرة يمكن أن تنفذ طيفًا واسعا من الوظائف وفقا لمهمة أوكلت إليها. وعلى سبيل المثال يمكن أن ينصب فيها الرشاشان الخفيف والثقيل وقاذف القنابل الأوتوماتيكي.

أما النموذج المسير المضاد للدبابات فيمكن أن يسلح بـ 8 صواريخ "كورنيت إي أم" الموجهة المضادة للدبابات.

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ويمكن إعادة تسليح روبوت "سوراتنيك" بتجهيزات النقل لينقل المؤن، ويُجلي الجرحى من ميدان القتال.

أما "ناخليبنيك" فتم تصميم هذا الروبوت خصيصًا لتجربة التكنولوجيات الجديدة. لذلك من غير المخطط لإنتاجه على دفعات.

المصدر:فيستي.رو

يفغيني دياكونوف