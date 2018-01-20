روسيا تختبر أحد أهم روبوتاتها القتالية (فيديو)

استعرضت قناة "لينتا" الروسية شريط فيديو يظهر تجارب ميدانية للروبوت القتالي الروسي المتطور متعدد المهام "سوراتنيك" أو "الحليف".

ويظهر الفيديو أحد عناصر الجيش الروسين حيث يقوم بتجهيز معدات التحكم بالروبوت لتوجيهه عن بعد، ومن ثم يقوم الجهاز بتدمير الأهداف بالوسائط النارية عن مسافات وصلت إلى 800 م، ونجح في تنفيذ جميع المهام حتى في ظروف الرؤية الليلية.

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كما زود الروبوت الذي طورته شركة "كالاشنيكوف" بمعدات تسمح بتوجيهه عن بعد لمسافات تصل إلى بضعة كيلومترات، بالإضافة لأجهزة ليزرية وأجهزة رؤية نهارية وليلية تمكنه من رصد أهدافه على مسافة 2.5 كلم. ويحمل مدفع رشاش ثقيل من نوع "كورد" ومنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للأفراد والدروع، ويمكن استخدامه للقيام بمختلف العمليات العسكرية والقتالية كاستهداف الآليات والأفراد عن بعد، وحتى في عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن وفي الأماكن الضيقة.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر