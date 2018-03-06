منظومات ساحلية مضادة للسفن تعزز الدفاعات عن المحيط الهادئ الروسي

يتسلم أسطول المحيط الهادئ الروسي منظومات "باستيون" (الحصن) الساحلية الصاروخية المضادة للسفن.

صرح بذلك قائد أسطول المحيط الهادئ اللواء البحري سيرغي أفاكيانتس في حديث أدلى به لصحيفة "زفيزدا" العسكرية الروسية.

إقرأ المزيد

وأوضح أن منظومات "باستيون" ذاتية الحركة الحديثة ستحل محل المنظومات الساحلية القديمة الثابتة التي قد انتهى عمر استخدامها.

أما لواء مشاة البحرية المرابط في إقليم "بريموريه" فستتم إعادة تسليحه بمعدات حربية حديثة، ومن بينها عربات "بي تي أر – 82 آ" والمدرعة ودبابات "تي – 80 بي في".

يذكر أن منظومة "باستيون" تتزود بصواريخ "ياخونت" المجنحة المضادة للسفن، التي تفوق سرعتها ثلاث مرات سرعة الصوت. ويصل عددها في المجمع الصاروخي الواحد إلى 36 صاروخاً.

وتستطيع صواريخ "ياخونت" ضرب أهداف على بعد 300 كليومتر بسرعة 750 مترا في الثانية، وعند الاقتراب من الهدف ينخفض ارتفاع تحليق الصاروخ إلى ما بين 15 مترا و10 أمتار. وهي تستهدف سفنا معادية، ومجموعات سفن على حد سواء، وذلك في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية الشديدة. وهي مزودة بنظام تكنولوجي متطور يسمح لها بأن تكون غير مرئية للرادارات.

أما صواريخ "ياخونت" فتستطيع حمل رأس مدمرة موجهة راداريا وزنها 200 كيلوغرام ، كما يمكنا ملاحقة الهدف وتتبعه أوتوماتيكيا وذاتيا، وهو ما يعرف في المصطلحات العسكرية بـ"أطلق وانس".

المصدر: " RT"

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف