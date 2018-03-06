تزويد الجيش الروسي بمنظومات مظلات لإنزال الآليات الحربية الثقيلة

اختتم الجيش الروسي اختبار منظومة "باختشا – أو – بي دي أس" للمظلات التي تستخدم لإنزال الآليات الحربية بأطقمها.

ويبدأ العام الجاري تزويد وحدات قوات المظلات الروسية بالمنظومة الجديدة.

وقال رئيس قسم التدريب على الإنزال بالمظلات في قوات المظلات الروسية فلاديمير كوتشيتكوف في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، إن تزويد وحدات قوات المظلات بالمنظومة الجديدة سيزيد إلى حد بعيد من قدرتها على المناورة، إذ أن عملية إنزال الآليات الحربية ستجري بأفراد الأطقم في داخلها الذين يركبون الآليات بمجرد هبوطها على الأرض.

وأضاف كوتشيتكوف أن وزن الآليات الحربية والأسلحة مثل عربات "بي أم دي - 4" و"بي تي أر - أم أدي أم" المدرعتين وغيرهما التي يتم إنزالها بالمظلات يمكن أن يبلغ 18 طنا.

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وأوضح أن الآليات الحربية التي تنزل بالمظلات يمكن التحكم فيها عن بعد لتهبط بدقة فائقة في منطقة ستخوض فيها عمليات حربية.

يذكر أن شركة "تيخنوديناميكا" الروسية هي التي تولت تصميم وتصنيع منظومة المظلات المذكورة.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف