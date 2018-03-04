علماء سيبيريا بصدد إنشاء مصادم صغير للذرات النادرة

يعتزم العلماء في معهد الفيزياء النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية (فرع سيبيريا) إنشاء مصادم صغير يستخدم لتخليق الذرات النادرة، بحلول عام 2021.

وأعلن نائب رئيس المعهد (يفغيني ليفيتشيف) أن علماء من الصين وغيرها من البلدان أبدوا اهتماما بإنشاء المصادم.

وقال ليفيتشيف إن سعر المصادم يبلغ 500 مليون روبل (ما يعادل 9 ملايين دولار)، وستستغرق عملية بنائه 3 أعوام، وأضاف:" سنُجري تجارب على تخليق الذرات النادرة وبصورة خاصة ذرة ثنائي الميونيوم (muonium ) الذي يتكون من ذرات الميونيوم الموجبة والسالبة بدلا من بروتون وإلكترون، كما هو الحال في ذرة الهيدروجين العادية، ونتوقع أن تسفر تلك التجربة عن نتائج مثيرة".

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وحسب (ليفيتشيف) فإن المصادم الصغير سيسمح بتجربة التكنولوجيات التي ستستخدم فيما بعد في أحد المشاريع الروسية الستة الكبرى، المخصصة للبحث عن جسيمات نادرة، لتطبق الخبرات المكتسبة في أثناء التعامل مع المصادم الصغير عند تشغيل المصادم الكبير.

المصدر: تاس"

يفغيني دياكونوف