المصادم الروسي للأيونات الثقيلة يحاكي الانفجار الكوني الكبير

قام فريق دولي من العلماء بإطلاق أول تجربة في مصادم الأيونات الثقيلة الذي يتم إنشاؤه في معهد البحوث النووية في مدينة دوبنا بضواحي موسكو.

صرح بذلك للصحفيين الخميس 1 مارس مدير مختبر فيزياء الطاقات الفائقة "فلاديمير كيكيليدزه" الذي قال إن الغاية من مصادم " NICA Nuclotron-based Ion Collider fAcility "الذي يُنشأ حاليًا في روسيا هي دراسة مواصفات المادة الكثيفة. ويعتزم العلماء عن طريق تشغيل المصادم محاكاة حالة المادة في اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار الكوني الكبير.

وأوضح العالم الروسي أن التجربة بدأت منذ يومين في داخل مصادم "نوكلوترون" الأصغر حجمًا، والذي يبنى على أساسه مصادم الأيونات " NICA ".

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ويشارك في التجربة التي انطلقت في (مصادم الأيونات الثقيلة) علماء من روسيا، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا، وإسرائيل.

وتوقع العالم الروسي أن يُنجز العمل على تجميع المصادم عام 2020.

يذكر أن مصادم NICA الروسي هو أحد المشاريع الستة من طراز " megascience " (العلم الأكبر) الذي يتم تحقيقه في روسيا. وقد خصص مجلس الوزراء الروسي مبلغ 3.9 مليار روبل (ما يعادل نحو 70 مليون دولار) لإنشاء المصادم.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف