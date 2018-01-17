"السمين".. أثقل مجرات الكون!

قاس المرصد الفضائي "هابل" كتلة واحدة من أكبر مجموعات المجرات في الكون المرئي.

ونشرت وكالة "ناسا" أن الكتلة المرصودة لـ "ACT-CLJ0102-4915" في كوكبة فينيكس، تعد أكبر من الشمس بـ 3 كوادريليون (مليون مليار) مرة.

وتعتبر معظم المجرات في الكون المحيط جزءا كبيرا من تكتل المجرات التي تبعد ملايين وعشرات الملايين من السنوات الضوئية عن مجرتنا، وتعد كتلها أكبر من كتلة الشمس بعشرات ومئات تريليونات المرات.

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ويدرس علماء الفلك هذه المجموعة من المجرات على أمل أن تساعدهم في تفسير دور وتأثير المادة المظلمة والطاقة المظلمة في تكوينها وكيف تم توزيع المادة في الكون بعد الانفجار الكبير.

وقد حدد الباحثون بُعد تجمع مجرات "ACT-CLJ0102-4915" في كوكبة فينيكس التي رصدها "هابل"، عن مجموعتنا الشمسية بحوالي 7 مليارات سنة ضوئية.

وتم اكتشاف تجمع مجرات "ACT-CLJ0102-4915" عام 2011 من قبل مرصد تشاندرا وتلسكوب ألما وفلت.

وافترض العلماء من ذلك الوقت أنهم يتعاملون مع أكبر وأثقل مجموعة من المجرات، لكن قياس الكتلة الدقيقة لـ "السمين" (لقب أطلقه علماء الفلك على هذا التجمع الضخم) تم منذ فترة قصيرة عندما انضم "هابل" لعمليات الرصد.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو