طبيب يخترع وسادة "تعانق" المسافر

One comfortable plane nap for daddy & daughter? YES PLEASE! Meet MonPère, the travel pillow you'll want in your life for amazing naps 👉 link in our bio!⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #indiegogo #indiegogocampaign #support #crowdfunding #project #thrillist #travelblogging #2018 #travellove #inspirationoftheday #reise #vacationlife #livetotravel #sleeping #vacationready #worldofwanderlust #travelingourplanet #lovetheworld #travellover #worldtraveller #travelholic #travelingtheworld #travellovers #travelaroundtheworld #travelpillow #life #napsrule #love

A post shared by MonPère (@monperesleep) on Feb 26, 2018 at 10:08am PST