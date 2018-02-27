ما سرّ اختفاء بناة (ستونهينج)!‏

اختفى سكان بريطانيا القديمة، بعد عدة قرون من بنائهم لمجمع (ستونهينج) الحجري الضخم في جنوب غربي إنجلترا، لأسباب حيّرت العلماء.

وتوصل 144 عالما دوليا إلى هذا الاستنتاج، بعد أن أجروا دراسة على الحمض النووي لسكان أوروبا ما قبل التاريخ، وتبين أن الذين قطنوا بريطانيا كانوا ذوي بشرة سمراء وشعر داكن.

إقرأ المزيد

كما استنتج الباحثون الشبه الكبير لسكان بريطانيا القديمة بمعاصريهم من سكان شبه الجزيرة الإيبيرية من نفس الحقبة الزمنية، وأن سكان بريطانيا استبدلوا بمهاجرين قدموا من أوروبا القاريّة بعد ذلك.

ويؤكد العلماء بعد أكبر دراسة وراثية لسكان أوروبا (2500-2000 سنة قبل الميلاد)، بأن قاطني الجزر البريطانية الذين قدموا من أواسط أوروبا (هولندا الحالية) شكّلوا 90% من سكانها.

وقال إيان أرميت من جامعة برادفورد الباحث المشارك في الدراسة، " أعتقد بأن هجرة أو انقراض سكان بريطانيا القديمة مرتبط بتغيرات المناخ أو بوباء حلّ بالمنطقة".

وينتظر العلماء استكمال أبحاثهم في هذا المجال، لتحديد الفرضيات الأقرب للواقع حول انقراض أو هجرة سكان بريطانيا القديمة الذين تمتعوا ببشرة وشعر داكنين.

المصدر: تاس

خالد ظليطو