انقراض أسد الجبال الشرقي المفترس

أعلن علماء الحيوان في الولايات المتحدة انقراض حيوان أسد الجبال الشرقي، واستبعدوه من القائمة الفيدرالية الأمريكية للحيوانات البرية والأنواع المهددة بالانقراض.

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ولم يعثر علماء الحيوان على أيّ فرد من فصيلة أسود الجبال الشرقية، حتى قبل بضعة عقود من إدارجها في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، بحسب تقرير دائرة حماية الثروة السمكية والحيوانات البرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قاموا الآن بإعلان انقراضها.

ولم تصرح كندا، الدولة التي عاش على أراضيها أيضا هذا الحيوان النادر، بأي معلومة عن وجوده أو انقراضه.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو