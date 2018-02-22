ضبط رسالة تحتوي على مسحوق أبيض موجهة إلى الأمير هاري وخطيبته

تواصل الشرطة البريطانية تحقيقها في واقعة توجيه رسالة تحتوي على مسحوق أبيض وعبارات عنصرية إلى الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد البريطاني، وخطيبته ميغان ماركل.

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وأوضحت صحيفة "إفنينغ ستاندارد" في مقال نشر اليوم الخميس، أن الرسالة المشبوهة التي أرسلت في 12 فبراير/شباط الجاري، تم اعتراضها وهي في طريقها إلى قصر كنسينغتون الملكي، حيث يعيش الأمير هاري وخطيبته.

والشرطة التي رفعت حالة التأهب قبيل مناسبة زواج الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في مايو/أيار القادم، أكدت أن المسحوق غير ضار.

والأسبوع الماضي، وقع حادث مماثل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عثر على مسحوق أبيض مشبوه في المبنى الذي يوجد فيه مكتب الرئيس السابق باراك أوباما.

وقبل ذلك، نقلت زوجة دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، إلى المستشفى بعد أن فتحت مغلفا كان يحتوي على مسحوق أبيض وعبارات مهينة لزوجها.

المصدر: standard.co.uk

إينا أسالخانوفا