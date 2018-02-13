العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مكتب أوباما

فتحت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن تحقيقا في حادث العثور على مسحوق أبيض مشبوه في المبنى الذي يوجد فيه مكتب الرئيس السابق باراك أوباما.

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وبحسب وسائل إعلان أمريكية، فإن الرسالة التي تحتوي على المسحوق أُرسلت من هونغ كونغ إلى الصندوق العالمي للطبيعة WWF الذي يملك المبنى المذكور.

ووقع هذا الحادث غداة نقل فانيسا ترامب، زوجة دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، إلى مستشفى بعد أن فتحت مغلفا كان يحتوي على مسحوق أبيض، ليتبين لاحقا أنه مسحوق الذرة.

وكانت الرسالة الموجهة إلى ترامب الابن تتضمن عبارات مهينة له، بحسب "نيويورك بوست".

وتوخت السلطات الأمريكية الحذر في التعامل مع رسائل مشبوهة منذ سبتمبر/أيلول 2001، عندما توفي 5 أشخاص وأصيب 17 آخرين جراء مرض الجمرة الخبيثة بعد تفاعلهم مع رسائل البريد التي كانت تحتوي على بكتيريا الجمرة الخبيثة.

وبدأت حملة الرسائل هذه في الـ18 من سبتمبر، أي بعد أسبوع على هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا