الجيش الروسي يزود بدراجات كهربائية

تتسلم وحدات الجيش الروسي الربيع القادم دفعة أولى من الدراجات الكهربائية من طراز "إيج" والتي قامت شركة "كلاشينكوف" بتصنيعها.

وقال ناطق باسم الشركة الروسية إن الدراجة الكهربائية قادرة على قطع مسافة 150 كيلومترًا دون أن تشحن بطارياتها، مضيفا أن قدرتها بلغت 15 كيلوواطًا .

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "كلاشينكوف" تعمل على تصميم أول دراجة كهربائية عسكرية في العالم. وقد تم الكشف عن نموذج منها سيستخدم في الشرطة الروسية في منتدى "الجيش – 2017" العسكري التقني بضواحي موسكو. وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن نموذجًا عسكريًا عديم الضجيج سيتم تصنيعه للقوات الخاصة.

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" كانت قد أطلقت دراجة كهربائية ثقيلة من طراز "إيج" في إطار مشروع "كورتيج" للسيارات الحكومية الفاخرة. وستستخدم تلك الدراجة الثقيلة لمرافقة السيارات الحكومية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف