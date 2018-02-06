"هارلي ديفدسون" تعود إلى الأسواق بدراجة كهربائية

أعلنت شركة "هارلي ديفدسون" الأمريكية عن نيتها دخول عالم المركبات الكهربائية بطرحها دراجة جديدة تلبي تطلعات عشاقها.

وبعد الانتكاسات الأخيرة التي عانت منها "هارلي ديفدسون" في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض مبيعات دراجاتها النارية التي يعشقها ملايين الناس حول العالم، قررت الشركة أخيرا الإفراج عن دراجتها الكهربائية المنتظرة العام المقبل.

ووفقا للمعلومات التي أوردتها مصادر مقربة من الشركة أوائل العام الجاري، فإن الإفراج عن دراجة "Livewire" الكهربائية التي تعمل عليها "هارلي ديفدسون" منذ العام 2014، سيتم خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

youtube/ Harley-Davidson

إقرأ المزيد

ويتوقع لهذه الدراجة أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق، بسبب شكلها المميز الذي لم يخرج كثيرا عن الإطار العام لدراجات "هارلي ديفدسون" المحبوبة، فضلا عن أن الخبراء في مجال الدراجات يتوقعون لها أن تكون من بين أفضل الدراجات الكهربائية الكبيرة المطروحة في الأسواق، وخصوصا أن المهندسين في الشركة المصنعة ذوي باع طويل في تصميم الدراجات النارية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر