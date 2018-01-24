"دودج" تستعرض "عملاقها" الجديد

استعرضت شركة "دودج" في معرض ديترويت للسيارات نموذجها الجديد من شاحنات "Ram 1500" الشهيرة.

وكعادتها، عادت "Ram" لتبهر عشاق السيارات الكبيرة بكل ما هو جديد، فهيكلها العملاق الذي تزين بالخطوط الانسيابية والمصابيح المميزة التي تضفي عليها طابع العصرية أثار الدهشة في عيون زوار المعرض.

كما لفت الكم الكبير من التقنيات الحديثة التي زودت بها هذه السيارة أنظار المتابعين، فضلا عن التصميم الداخلي لقمرتها والذي جاء في غاية الأناقة والعملية، ليوفر أكبر قدر من الراحة للسائق والركاب.

youtube/Future Motoring

ولم تتوقف طموحات دودج في هذه السيارة عند هذا الحد، بل تنوي أن تجعل منها المنافس الأقوى في سوق الشاحنات الصغيرة رباعية الدفع، وأكبر منافس لشاحنات "Ford F-150 Raptor" الشهيرة، حيث يؤكد موقع AllPar أن الشركة "تنوي إنتاج نسخة معدلة من Ram مزودة بمحرك جبار بعزم 707 أحصنة".

أما النسخ العادية منها والتي ستطرح في الأسواق قريبا، فمزودة بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.6 لتر وعزم 305 أحصنة، ومحركات أكبر بـ 8 أسطوانات وسعة 5.7 لتر قادرة على توليد عزم 395 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر