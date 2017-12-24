الإعلان عن موعد طرح شاحنة "Ford Ranger" المنتظرة

أكدت مصادر مقربة من فورد الأمريكية أن الشركة تنوي طرح شاحنة صغيرة مميزة في الأسواق قريبا.

بعد النجاحات والشعبية الكبيرة التي حققتها شاحنات فورد "150" في السنوات الأخيرة، قررت الشركة طرح سيارات شبيهة تحت اسم "Ford Ranger" بأحجام أصغر وأسعار مقبولة متاحة للجميع.

وبالرغم من عدم إدلاء فورد بأي تصريحات عن تاريخ الإطلاق الرسمي لمركبات "Ranger" الجديدة، إلا أن موقع Motoring الشهير ذكر أن "طرح هذه السيارات في الأسواق سيتم بعد عرض فني سيجري ضمن فعاليات معرض بانكوك للسيارات أوائل 2018".

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ومن المنتظر أن تزود هذه المركبات بنوعين من المحركات التوربينية الحديثة العاملة بالديزل بعزم 200 و470 حصانا، بالإضافة إلى محركات بنزين بـ 6 أسطوانات.

ستعمل هذه المحركات مع أنظمة التعليق الحديثة الموجودة في السيارة وعلب السرعة الأوتوماتيكية بـ 10 سرعات على جعلها واحدة من أفضل شاحنات الدفع الرباعي الصغيرة القادرة على اجتياز أصعب الطرق في جميع الظروف المناخية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر