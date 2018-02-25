فاعلية درون حربي صيني تدهش أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن الفاعلية بنسبة 100% لطائرات " CH-4B " الصينية من دون طيار في مكافحة تنظيم "داعش".

وقد نشرت صحيفة " War is Boring " الأمريكية في فبراير/ شباط الجاري على موقعها في الإنترنت مقطع فيديو حيث أعلن الضباط العراقيون أن طائرات " CH-4B " الصينية من دون طيار وجهت ما لا يقل عن 260 ضربة جوية إلى أهداف " داعش" ودمرتها كلها تقريبا وذلك منذ تسلمها في يناير/كانون الثاني عام 2015.

وقد أكدت الصحيفة الفاعلية الفائقة التي أظهرتها الدرونات العراقية الصينية الصنع.

أما مجلة " The National Interest " الأمريكية التي أعادت نشر هذا المقال فأشارت إلى أن تلك النجاحات يجب أن تقلق الولايات المتحدة.

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يذكر أن درون " CH-4" هو نموذج مستنسخ من درون " MQ-1 Predator " الأمريكي الصنع الذي سيتخلى سلاح الجو الأمريكي عن استخدامه القتالي في مارس/آذار القادم. أما نسخته CH-4B فتختلف عن CH-4A بحمولتها الزائدة حيث تحمل على متنها صاروخي " HJ-10 " الموجهين المستنسخين من صاروخ " AGM-114 Hellfire " الأمريكي الصنع وقنابل " FT-9 " الفائقة الدقة المزودة بنظام الملاحة الفضائية "جي بي أس".

يذكر أن الصين كشفت عن الدرون المذكور عام 2012 وصارت تصدره إلى كل من الجزائر ومصر والسعودية التي حصلت على ترخيص بإنتاج كل النسخ منه.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف