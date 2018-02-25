كبار الضباط الروس يزودون بهواتف خليوية بألفي دولار

بدأ تزويد كبار ضباط الجيش الروسي المطلعين على معلومات سرية جدا بهواتف محمية خاصة روسية الصنع.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع الروسية إن الأركان العامة الروسية أصدرت تعليمات تقضي بتزويد ضباط الجيش الروسي على مستوى قيادات ألوية وفرق المشاة والدبابات بهواتف" أم – 663 أس " من طراز "أطلس" المصنوعة في مركز "أطلس" العلمي التقني الروسي، مضيفة أن كل هاتف من هذا النوع يكلف وزارة الدفاع 115 ألف روبل، ما يعادل نحو ألفي دولار.

وبوسع هذا الهاتف الدخول في خطوط الاتصال العسكرية المشفرة عبر الشبكات الخلوية المدنية، بما فيها الشبكات الأجنبية.

وقالت الصحيفة إن برمجة تلك الهواتف الخلوية روسية الصنع تماما. وتتوفر فيها شاشة ملونة مزودة بزجاج الياقوت وجهاز تسجيل.

وتولت تشغيل تلك الهواتف، شركة "ميغافون" الروسية التي منحتها شركة "أطلس" ترخيصًا باستخدام الاتصال السري المشفر .

وقد تم تسليم الهواتف لقادة فرق المشاة والدبابات ومساعديهم وقادة الألوية ورؤساء أركانها.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف