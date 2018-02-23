منظومة "هايبر لوب" تربط بين دبي وأبو ظبي

ذكرت مصادر مطلعة في عالم التقنية أن دبي ستستعرض قريبا منظومة "هايبر لوب" للنقل السريع.

ووفقا للمصادر فإن "تلك المنظومة التي ستعتمد على كبسولات تتحرك بسرعة فائقة ضمن أنابيب خاصة ستمكن من نقل الركاب والبضائع بين دبي وأبو ظبي في غضون 12 دقيقة فقط، وستؤمن نقل آلاف الركاب بين المدينتين في اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي أعلنت عام 2016 عن إبرامها اتفاقية مع شركة "هايبرلوب ون" لبدء مشروع ثوري لوسائل النقل فائقة السرعة، حيث ذكر بوب لويد الرئيس التنفيذي لشركة "هايبرلوب وان" حينها أنه من المخطط أن "يتم بناء نظام هايبرلوب في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة".

ونظام "هايبر لوب" هو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وتسير بسرعة 1200 كم في الساعة، وتستطيع كل كبسولة حمل عدد من الركاب، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خوف من اصطدام الكبسولات ببعضها البعض أو خروجها عن المسار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر