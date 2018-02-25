الطاقة المتجددة تنقذ الأرض من التلوث!

يحدّ استخدام الطاقة المتجددة، التي تولدها الشمس والرياح والمياه من التلوث البيئي على كوكب الارض.

وشكّلت مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام المنصرم نسبة بلغت 18% من مجمل مصادر الطاقة لهذا البلد، بزيادة قدرها 3% مما كان عليه الحال عام 2016.

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وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ، إلا أن حصّة مصادر الطاقة الصديقة للبيئة آخذة بالازدياد في الاستخدامات المنزلية والصناعية.

ويؤكد خبراء الطاقة بأن الإقبال على سوق الطاقة الشمسية ينمو كل عام بنسب عالية تصل إلى 12%، بسبب تسهيلات الشركات المصنعة لأدوات تجميع الطاقة الشمسية بتخفيض أسعارها وزيادة إنتاجيتها للطاقة بفضل التقنيات الحديثة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو