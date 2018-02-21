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ساعة عملاقة تعمل 10000 سنة! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

ساعة عملاقة تعمل 10000 سنة! (فيديو)
youtube/ Robert Wilson
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نشر رجل الأعمال الأمريكي والملياردير الشهير جيف بيزوس تغريدة على تويتر استعرض فيها بناءه لساعة عملاقة من المفترض أن تعمل 10000 سنة.

يصل طول هذه الساعة إلى 150 مترا، وتعمل وفق آلية معقدة تعتمد على التفاوت في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

ووفقا لموقع فوكس نيوز فإن بناء هذه "الساعة الأبدية" سيكلّف بيزوس نحو 42 مليون دولار، حيث من المفترض أن تنصب على قمة أحد الجبال غرب ولاية تكساس الأمريكية.

youtube/ Robert Wilson

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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