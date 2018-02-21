ساعة عملاقة تعمل 10000 سنة! (فيديو)

نشر رجل الأعمال الأمريكي والملياردير الشهير جيف بيزوس تغريدة على تويتر استعرض فيها بناءه لساعة عملاقة من المفترض أن تعمل 10000 سنة.

يصل طول هذه الساعة إلى 150 مترا، وتعمل وفق آلية معقدة تعتمد على التفاوت في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 февраля 2018 г.

ووفقا لموقع فوكس نيوز فإن بناء هذه "الساعة الأبدية" سيكلّف بيزوس نحو 42 مليون دولار، حيث من المفترض أن تنصب على قمة أحد الجبال غرب ولاية تكساس الأمريكية.

youtube/ Robert Wilson

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر