"مروحيات روسيا" تباشر بإنتاج طائرات مدنية خفيفة

تبدأ شركة "مروحيات روسيا" بصفتها فرعًا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية بإنتاج طائرات " تي في أس – 2دي تي أس" الخفيفة عام 2019.

وجاء في بيان صدر عن الشركة بهذا الشأن، أن وزارتي الصناعة والتجارة والنقل الروسيتين وقعتا مع جمهوريتي بورياتيا وياكوتيا الروسيتين اتفاقية لتشغيل خطوط جوية محلية، وذلك على هامش منتدى سوتشي الاستثماري.

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وستستخدم الشركة لغرض إنتاج هذه الطائرات، القدرات الإنتاجية لمصنع "أولان أوده" الواقع في جمهورية بورياتيا. والتزم المصنع بأن ينتج في الفترة ما بين عام 2020 وعام 2025، ما لا يقل عن 200 طائرة خفيفة لتطوير حركة الملاحة الجوية المحلية. ووقعت شركة "مروحيات روسيا"، لهذا الغرض، اتفاقية تنص على تسليم 200 طائرة خفيفة لشركة "بوليارني افياليني" (الخطوط الجوية للقطب الشمالي).

والتزمت وزارة الصناعة والتجارة الروسية من جانبها، بتقديم دعمً مالي بمبلغ 220 مليون روبل عام 2018، ومبلغ 230 مليون روبل (نحو 4 ملايين دولار) عامي 2019 – 2020، بغية إتمام أعمال تصميم الطائرة. وستتابع الوزارة أيضا تقديم الدعم الحكومي، بما في ذلك منح الطائرة الخفيفة التراخيص اللازمة لاستخدامها في روسيا.

ويخطط لطائرات " تي في أس – 2دي تي أس" الروسية الجديدة، أن تحل محل طائرات " آن – 2" الخفيفة القديمة بالتدريج. وستستخدم الطائرة الحديثة لإنشاء خطوط جوية بين المدن والقرى الروسية النائية، وتقديم الاسعافات الطبية الطارئة لسكان مختلف المناطق الروسية، وإطفاء حرائق الغابات وتنفيذ الأعمال الزراعية.

المصدر:تاس

يفغيني دياكونوف