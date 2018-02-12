بضعة أمتار حالت دون ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب الروسية

يبدو وكأن الطائرة الروسية المنكوبة عملت بالمثل الروسي القائل "اختر من الشرين أقلهما"، فبالإضافة إلى مصرع جميع الركاب، الذين كانوا على متنها كاد عدد الضحايا أن يكون أكثر بكثير.

أثبتت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة المنكوبة تحطمت على بعد 200 متر من منطقة مأهولة بالسكان، ما يعني أن مسافة أمتار فقط حالت دون وقوع كارثة أخرى على الأرض.

وبعد إعلان الوزارة مصرع جميع الركاب الـ71 الذين كانوا على متنها ومن بينهم 3 أطفال، والعثور على الصندوق الأسود الثاني، قالت الوزارة إن أعمال البحث عن أشلاء الضحايا ستستمر لأيام أخرى.

من جانبها فتحت لجنة التحقيق بحثا جنائيا بموجب القانون المتعلق بانتهاك قواعد تشغيل النقل الجوي. هذا وما تزال التحقيقات تدرس كافة الاحتمالات للوقوف على حيثيات الحادث.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي