العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة.. وأعمال البحث ستستمر أياما

أعلن الناطق باسم عمليات البحث في مكان سقوط طائرة "ان-148" بالقرب من موسكو، عن العثور على الصندوق الأسود الثاني في مكان تحطم الطائرة.

وقال المتحدث: "تم العثور على الصندوق الأسود"، مشيرا إلى أن "حالته التقنية لا بأس بها".

من جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عمليات البحث عن أشلاء الضحايا ستستمر 7 أيام. وأكدت في وقت سابق مصرع جميع الركاب الـ71، الذين كانوا على متن الطارئة "أن-148".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطمت على بعد 200 متر من منطقة سكنية بضواحي موسكو، ويشارك في عمليات البحث نحو 1000 عنصر.

وقالت قوات الطوارئ أن عملية البحث لا تزال جارية حول حطام وضحايا حادثة تحطم الطائرة، مؤكدة أن المهمة الرئيسية هي إيجاد جثث ضحايا الحادث.

وقد تم العثور على أشلاء جثث ونقلها إلى معهد الطب الشرعي في العاصمة موسكو، من أجل التعرف على هوية الضحايا بعد أخذ عينات الحمض النووي من أقربائهم.

هذا وقررت السلطات الروسية في مقاطعتي أورينبورغ ولينينغراد، دفع مليون روبل تعويضا لكل أسرة من ذوي الضحايا. من جانبه صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأنه سيتم تخصيص مساعدات لـ 9 أسر من موسكو فقدوا أقاربهم في حادث تحطم الطائرة.

وتحطمت الطائرة التابعة لـ"خطوط ساراتوف الجوية" بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي العاصمة الروسية، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" بموسكو في رحلة إلى مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي