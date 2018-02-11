مقتل 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية في مقاطعة موسكو

تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن حطام طائرة الركاب من طراز "أن-148" تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة.

وقال مصدر في الوزارة إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وذكر مصدر مطلع على أن حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين وأنه لا أثار لحريق في المكان.

وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية ملفا جنائيا فور وقوع الحادث.

وسابقا الأحد، قال مصدر في أجهزة الطوارئ إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة رامينسكويي بمقاطعة موسكو.

Последний полет АН-148 рейса 6W703. pic.twitter.com/NRFsYfzExG — Королевство Алания (@monarh_alania) February 11, 2018

ووفقا لمصادر في أجهزة الطوارئ فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك. وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت وكالة الطيران الروسية أن الاتصال مع طاقم الطائرة انقطع بعد دقائق من إقلاعها من المطار، قبل أن تختفي من شاشات الرادار.

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.

المصدر: وكالات

قدري يوسف