أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في المحيط

قرر خبراء هولنديون بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية تسبح في المحيط.

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وستبنى محطة الطاقة الهولندية في المحيط على مسافة تبعد عن مدينة لاهاي حوالي 15 كيلومترا، وستبلغ مساحتها 30 مترا مربعا، وستتوسع مساحة المحطة في المستقبل لتبلغ 2.5 ألف متر مربع.

وأشار خبراء الطاقة، إلى أن الكهرباء الاصطناعية التي ستولدها المحطة ستكون رخيصة جدا، شريطة وضع ألواح شمسية مقاومة ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة.

ويعتمد الخبراء الهولنديون على تجربة المهندسين الصينيين الناجحة في هذا المجال، بعد أن بنوا أكبر محطة للطاقة الشمسية صيف عام 2017 في مقاطعة آنهوي فوق مياه بحيرة سد اصطناعية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو