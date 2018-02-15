سلاح الجو الأمريكي يشكل أسطولا من "الأشباح"

يعتزم سلاح الجو الأمريكي شراء 100 قاذفة ثقيلة من الجيل الجديد من طراز "B-21 Raider" تستخدم فيها تكنولوجيا التخفي (ستيلز) الحديثة.

وينوي سلاح الجو بداية وقف استخدام قاذفات "B-2 Spirit" و"Rockwell B-1 Lancer" الاستراتيجية، بغية الحصول على الأموال اللازمة لدعم برنامج "B-21 Raider".

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ولم ينشر سلاح الجو الأمريكي إلى الآن مواصفات الطائرة التقنية. وقالت صحيفة "Popular Mechanics" الأمريكية إن طائرة "B-21 Raider" من الجيل الخامس تتميز قبل كل شيء بقدرة فائقة على التخفي، مع العلم أن سلاح الجو ينوي شراء معدات مساعدة تزود بها الطائرات بمبلغ 80 مليون دولار.

وكانت مدونة "The Aviationist" قد أوردت، في ديسمبر الماضي، معلومات عن نشاط غير عادي في منطقة 51، بصفتها قاعدة عسكرية سرية شهدت اختبارات طائرة "B-21 Raider". ولاحظ الخبراء والصحفيون ظهور عنبر كبير ومدرج جديد في القاعدة العسكرية، وافترضوا أن القاعدة شهدت اختبار قدرة منظومة حجب الأشعة تحت الحمراء التي تصدر عن جسم الطائرة ومحركاتها.

وتعد قاذفة القنابل الاستراتيجية "B-21 Raider" المخصصة للتوغل إلى داخل الأراضي المعادية نموذجا مطورا لطائرة "B-2" المصممة كجناح طائر بمقدوره حمل سلاح نووي.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف