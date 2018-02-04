الصين تطور "صائد الأشباح"!

أكدت مصادر مطلعة في المجال العسكري أن الصين صممت طائرة استطلاع متطورة قادرة على رصد مختلف الأهداف الجوية حتى الطائرات الشبحية.

وصممت هذه الطائرة المخصصة للإنذار المبكر بشكل يجعلها تشبه إلى حد ما طائرة الاستطلاع الأمريكية "Grumman E-2 Hawkey"، وطورت خصيصا لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات الصينية.

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وتتميز "KJ-600" المنتظرة التي لقبت بـ "صائد الأشباح" بقدرتها على رصد مختلف الأجسام الطائرة، ابتداء من الأهداف الجوية الصغيرة كالطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، انتهاء بالطائرات والمقاتلات الحربية، حتى تلك المزودة بتقنيات "ستيلز" الشبحية كطائرات "F-22" و"F-35" الأمريكية.

أما وزن هذه الطائرة التي تصنعها شركة "Xian Aircraft Corporation" فيتراوح بين 25 و30 طنا وفقا لنسختها، وستقلع معتمدة على محركين مروحيين من نوع "FWJ-6C".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر