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فن صخري أعاد كتابة تاريخ السعودية

العلوم والتكنولوجيا

فن صخري أعاد كتابة تاريخ السعودية
Maria Guagnin
فن صخري أعاد كتابة تاريخ السعودية
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أظهرت نقوش الفن الصخري القديم المكتشف في السعودية، أكثر من 6600 تصور للحياة البرية، ما يثبت أن المنطقة كانت موطنا لمجموعة واسعة من الحيوانات في عصور ما قبل التاريخ.

وتشمل النقوش، التي يعود بعضها إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، صورا لظباء النادرة وإبل برية وحمير إفريقية، حيث لم يكن من المعروف سابقا أنها عاشت في هذه المنطقة.

ودرس الباحثون في معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في جينا، ألمانيا، الفن الصخري في موقعي التراث العالمي التابع لليونسكو: جوبا والشويميس. وشملت الدراسة أكثر من 6618 لوحة منقوشة، تقدم نظرة ثاقبة للحياة القديمة في شبه الجزيرة العربية.

ويعتقد الخبراء أن المنطقة الصحراوية الصخرية، كانت ملاذا للحياة النباتية والحيوانية قبل 6 آلاف سنة. ولم تكن الحيوانات المكتشفة مدرجة ضمن السجلات الأثرية المحلية، وفقا لموقع New Scientist.

wikipedia/Jochen akhermann

وتشمل أهم النتائج صور ظباء يطلق عليها اسم "lesser kudu"، تتميز بامتلاكها قرونا ملتوية، ولم يكن يعتقد أنها غادرت إفريقيا قبل الآن.

وجاء في الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة Biogeography: "يعتمد اكتشافنا المتعلق بتوزع الحيوانات منذ عصور ما قبل التاريخ، على المواقع الأثرية والحفريات إلى حد بعيد".

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والجدير بالذكر، أن منطقة الشويميس الجبلية تقع في شمال غرب السعودية، حيث شكلت الأمطار الموسمية أنهارا دعمت نمو الغطاء النباتي في الماضي. أما منطقة جوبا، فكانت أكثر انفتاحا على بعد حوالي 200 كلم شمالا، حيث احتضنت يوما ما العديد من البحيرات.

وفي نوفمبر الماضي، كشف علماء الآثار رسومات من الموقع نفسه، تصور صيادا يحمل قوسا ويحيط به 13 كلبا.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا

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